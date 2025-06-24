Житель Ростовской области прыгнул в вольер со львом, пытаясь спасти владельца парка в Крыму

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Героический поступок совершил житель Ростовской области, ринувшись в клетку ко льву, чтобы спасти директора сафари-парка, расположенного в Крыму. Об этом сообщает новостной ресурс «К вашим услугам».Напомним, что инцидент произошел в парке «Тайган», где лев напал на владельца, Олега Зубкова, во время кормления животных. Трагедия случилась 22 июня в Белогорском районе.По словам сотрудников парка, обычный день обернулся кошмаром после громкого хлопка двери. Мгновенно лев атаковал Олега Зубкова, и его челюсти сомкнулись на шее директора сафари-парка. Пострадавший потерял сознание и истекал кровью.Одна из сотрудниц парка пыталась отогнать хищника электрокаром, но безуспешно. Лев обошел транспортное средство и вновь набросился на Олега Зубкова, намереваясь утащить его под мост.Женщина не сдавалась и, преследуя зверя на машине, столкнулась с тем, что двигатель заглох. Тогда она, вооружившись ведром и совком, вступила в отчаянную схватку с хищником, сумев его отвлечь.В этот критический момент на помощь пришел Алексей Данилов, житель города Шахты. Он, будучи посетителем парка, осознал, что женщина не справится в одиночку, и без раздумий бросился в вольер к опасному зверю. Ему удалось вынести истекающего кровью директора из клетки и донести до автомобиля.После экстренной операции в больнице Белогорска стало известно, что лев повредил трахею, мышцы шеи и груди Зубкова. На следующий день пострадавшего транспортировали в Республиканскую клиническую больницу Симферополя.Парк львов «Тайган» считается одним из крупнейших сафари-парков в Европе, где львы обитают в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Животные свободно перемещаются по обширной территории парка.