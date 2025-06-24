В Ростове обсудили тему безопасности детей в летний период

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на пресс-конференции обсудили вопрос безопасности несовершеннолетних в период летних каникул. Ее провела заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова.Период летних каникул требует пристального внимания. В Ростове-на-Дону проживают более 208 тысяч несовершеннолетних, и большая часть из них являются школьниками, которые уже отправились на каникулы. Несчастные случаи чаще всего происходят с подростками именно в этот период.По статистике, наибольшее количество инцидентов за последние несколько лет произошло из-за дорожно-транспортных происшествий.По словам Виктории Чернышевой, когда дети уходят на летние каникулы, во всех образовательных учреждениях проводятся классные часы, где дается инструктаж о правилах безопасности и как минимизировать существующие риски. Разъяснительные беседы проводятся не только с детьми, но и с родителями.Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде в черте города, особенно в не оборудованных для купания местах, провели информационную кампанию со школьниками и родителями. В свою очередь продолжают работать патрульные службы. Напоминаем, что согласно изменениям в законодательстве нахождение детей до 16 лет на водоемах, а также с 23:00 до 06:00 на улицах города без сопровождения законных представителей запрещено.Также Виктория Чернышова подчеркнула, что организованный отдых способен минимизировать вышеперечисленные риски.- На базе образовательных учреждений открыто 90 лагерей. Кроме того, есть лагеря за пределами города, где ребята могут с пользой, а главное, безопасно отдохнуть, - прокомментировала замглавы администрации города по социальным вопросам.Как отметила директор департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Виктория Добрицкая, для малоимущих семей и семей участников СВО положены льготные путевки. Вдобавок есть программа частичной компенсации путевки для всех семей.- Родители могут получить полный список документов и всю необходимую информацию в управлении социальной защиты своего района, - отметила Виктория Добрицкая.Для тех ребят, которые остались в городе, работаю кружки и секции. Школьники постарше могут заработать первые деньги, обратившись в центр занятости.Участники пресс-конференции призвали родителей быть внимательными и ответственно отнестись к безопасности своих детей.