В Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар в частном доме
В Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошёл пожар, который мог оставить людей без жилья. Инцидент случился 22 июня в городе Гуково.
По информации регионального ГУ МЧС, мужчина, проживающий в частном доме на улице Колхозной, решил закурить. Он уснул и не заметил, как от тлеющего окурка загорелись домашние вещи. Огонь быстро распространился по комнате.
К счастью, владелец дома сумел выбраться из охваченного пламенем помещения без каких-либо повреждений. Соседи оперативно вызвали пожарных.
Огонь был локализован на площади около пяти квадратных метров, сообщили в ведомстве.