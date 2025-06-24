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В Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар в частном доме

В Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар в частном доме
В Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошёл пожар, который мог оставить людей без жилья. Инцидент случился 22 июня в городе Гуково.

По информации регионального ГУ МЧС, мужчина, проживающий в частном доме на улице Колхозной, решил закурить. Он уснул и не заметил, как от тлеющего окурка загорелись домашние вещи. Огонь быстро распространился по комнате.

К счастью, владелец дома сумел выбраться из охваченного пламенем помещения без каких-либо повреждений. Соседи оперативно вызвали пожарных.

Огонь был локализован на площади около пяти квадратных метров, сообщили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС РО
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