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С начала года в Ростовской области клещи покусали более 2,5 тысячи человек

С начала года в Ростовской области клещи покусали более 2,5 тысячи человек
С начала года в Ростовской области клещи покусали более 2,5 тысячи человек. Это меньше, чем в 2024 году. Тогда пострадали 3,1 тысячи, из них 1,2 тысячи - дети. Об этом корреспонденту DonDay сообщили Министерстве здравоохранения Ростовской области.

Клещи чаще всего встречаются в лесах и местах с высокой травой. Чтобы защититься, выбирайте светлую одежду, надевайте головной убор и отдавайте предпочтение закрытой одежде.

Если клещ укусил, сразу обратитесь к врачу. После удаления клеща следите за здоровьем в течение 45 дней.

Укус клеща может вызвать болезнь. Симптомы: температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, кровоточивость десен, синяки.

При таких признаках срочно обратитесь к врачу и расскажите об укусе.
Фото: нейросеть
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