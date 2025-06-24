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С начала года в Ростовской области клещи покусали более 2,5 тысячи человек. Это меньше, чем в 2024 году. Тогда пострадали 3,1 тысячи, из них 1,2 тысячи - дети. Об этом корреспонденту DonDay сообщили Министерстве здравоохранения Ростовской области.Клещи чаще всего встречаются в лесах и местах с высокой травой. Чтобы защититься, выбирайте светлую одежду, надевайте головной убор и отдавайте предпочтение закрытой одежде.Если клещ укусил, сразу обратитесь к врачу. После удаления клеща следите за здоровьем в течение 45 дней.Укус клеща может вызвать болезнь. Симптомы: температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, кровоточивость десен, синяки.При таких признаках срочно обратитесь к врачу и расскажите об укусе.