Оборудование и автомобили «Шахты Ростовской» в очередной раз пытаются продать на торгах за 2,6 млн

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На торги выставлены активы обанкротившейся компании ООО «Шахта Ростовская». На аукционе представлено пять лотов, суммарная стоимость которых превышает 2,6 миллиона рублей.Среди предлагаемого имущества – металлическая решетчатая крепь в количестве около 300 штук, две кольцевые головки, резательный аппарат для шахты, а также прочее оборудование. В дополнение к этому победитель торгов станет владельцем автобуса «ПАЗ-32053» 2008 года выпуска.Регистрация для участия в аукционе открыта с 30 июля по 1 августа. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения периода приема заявок.История этого угледобывающего предприятия берет свое начало в 1953 году, когда оно являлось частью производственного объединения «Гуковуголь». ООО «Шахта Ростовская» было официально зарегистрировано в 2017 году в городе Гуково. Компания осуществляла свою деятельность в течение семи лет. В декабре 2024 года она была объявлена банкротом из-за задолженности, превышающей 300 миллионов рублей.