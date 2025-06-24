Оборудование и автомобили «Шахты Ростовской» в очередной раз пытаются продать на торгах за 2,6 млн
На торги выставлены активы обанкротившейся компании ООО «Шахта Ростовская». На аукционе представлено пять лотов, суммарная стоимость которых превышает 2,6 миллиона рублей.
Среди предлагаемого имущества – металлическая решетчатая крепь в количестве около 300 штук, две кольцевые головки, резательный аппарат для шахты, а также прочее оборудование. В дополнение к этому победитель торгов станет владельцем автобуса «ПАЗ-32053» 2008 года выпуска.
Регистрация для участия в аукционе открыта с 30 июля по 1 августа. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения периода приема заявок.
История этого угледобывающего предприятия берет свое начало в 1953 году, когда оно являлось частью производственного объединения «Гуковуголь». ООО «Шахта Ростовская» было официально зарегистрировано в 2017 году в городе Гуково. Компания осуществляла свою деятельность в течение семи лет. В декабре 2024 года она была объявлена банкротом из-за задолженности, превышающей 300 миллионов рублей.