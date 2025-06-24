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ФК «Ростов» не принял решение о продлении контракта с Хореном Байрамяном

ФК «Ростов» не принял решение о продлении контракта с Хореном Байрамяном
Футбольный клуб «Ростов» всё ещё не принял решение о продлении контракта с Хореном Байрамяном, который является легендой команды. До окончания текущего соглашения остаётся менее семи дней.

В то же время клуб объявил о подписании новых игроков и контрактов. Однако не было никаких сообщений о продлении соглашения с Хореном Байрамяном, полузащитником команды. Его текущий контракт действует до 30 июня следующего года.

Армянский футболист подписал контракт с клубом из Ростова еще в 2011 году. В Россию он приехал подростком и начал карьеру в молодежной команде «Ростова». Талантливого игрока заметили и пригласили в основной состав. Дебютировал он за родной клуб тринадцать лет назад и сыграл 221 матч. По этому показателю он занимает пятое место в истории клуба.
Фото: ФК Ростов
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