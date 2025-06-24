В день вручения аттестатов, 28 июня, в Ростове усилят работу полиции

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В Ростове-на-Дону в день вручения аттестатов, которое состоится 28 июня, будет усилена работа полиции. Об этом рассказала Анна Гугуева, майор полиции, начальник отделения профилактики подростковой преступности в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ростову-на-Дону.«Будет организовано дополнительное патрулирование на набережной до 6:00 следующего дня», — сообщила Анна Гугуева.Кроме того, в связи с мероприятиями, посвященными Дню молодежи, будет усилено патрулирование на Левом берегу.Все эти действия призваны предотвратить возможные инциденты.