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Копия отца: таганроженка Оксана Воеводина показала подросшего сына от бывшего короля Малайзии

Копия отца: таганроженка Оксана Воеводина показала подросшего сына от бывшего короля Малайзии
Таганроженка Оксана Воеводина опубликовала новую фотографию с подросшим сыном Леоном. Снимок девушка выложила в своем микроблоге.

Прошло ровно 17 месяцев со дня рождения сына модели и бывшего короля Малайзии Мухаммада V. В честь этого события модель опубликовала фото, где мальчик позирует в дорогом белом смокинге с черной бабочкой.

Пользователи также поздравили ребенка, написав множество восторженных комментариев. Подписчики отмечают, что Леон все больше приобретает черты лица своего отца. Напомним, бывший король Малайзии бросил Воеводину на четвертом месяце беременности. После этого он долго не признавал свое отцовство, однако 28-летняя девушка добилась алиментов.

Теперь Оксана счастлива и продолжает воспитывать мальчика самостоятельно.

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