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В Ростове увеличат штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства.

В Ростове увеличат штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства.
В Госдуме РФ приняли поправки о размере штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства. В статье говорится, что любая смена места жительства, даже не подтверждённая регистрацией, должна сообщаться в военкомат. До поправок штраф был от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. После принятия проекта штраф достигнет рекордного диапазона от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Повышение связано с увеличением случаев нарушения закона. Проект в Государственной думе был принят единогласно. Теперь он отправится в Совет Федерации, а после на подписание Президенту.
Фото: Яндекс.
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