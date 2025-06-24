В Ростове увеличат штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства.

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В Госдуме РФ приняли поправки о размере штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства. В статье говорится, что любая смена места жительства, даже не подтверждённая регистрацией, должна сообщаться в военкомат. До поправок штраф был от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. После принятия проекта штраф достигнет рекордного диапазона от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.Повышение связано с увеличением случаев нарушения закона. Проект в Государственной думе был принят единогласно. Теперь он отправится в Совет Федерации, а после на подписание Президенту.