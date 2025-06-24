На свадьбе Ксении Бородиной ее жених прижался к талии Виктории Лопыревой

Фото: соцсети

Жених Ксении Бородиной на своей собственной свадьбе прижимался к талии Виктории Лопыревой. Об этом свидетельствуют фотографии с торжества в соцсетях звезд. Торжество по случаю заключения брака провели 23 июня.На одном из фото видно, как Николай Сердюков приобнял Викторию. При этом рядом с ним стояла его невеста. Но к ней он даже не прикоснулся.Несмотря на это, торжество все равно выглядело масштабным. Видно, что влюбленные тщательно к нему готовились. Ксения выбрала кружевной наряд и высокую собранную прическу. В середение вечера пышная юбка превратилась в удобное простое платье. Сам Николай предпочел белый пиджак, рубашку с бабочкой и темные классические брюки.На свадьбе молодожены трогательно обменялись клятвами. Николай поблагодарил Ксению за счастье быть с ней, пообещал быть верным другом и партнером, заботиться о ее детях и провести вместе старость. Ксения заверила, что будет честной и открытой, будет делиться чувствами и поддерживать мужа.Церемонию провел известный юморист Илья Соболев. На сцене выступили популярные артисты: Zivert, Севиль из Artik & Asti, Akmal’ и Владимир Пресняков. Множество звезд шоу-бизнеса пришли поздравить пару.Среди гостей были близкие подруги Ксении Бородиной, включая Ольгу Орлову, чей супруг Валерий Маслов сопровождал невесту к алтарю. Также присутствовала Елена Бушина, участница «Дома-2», которая подружилась с Бородиной на проекте.Знаменитая модель из Ростова Виктория Лопырева тоже посетила свадьбу. В нюдовом стиле мероприятия она выбрала облегающее платье в пол с глубоким декольте. Однако внимание гостей привлекло не только ее красивое платье, но и нежность, с которой Николай Сердюков обнимал Викторию за талию. На фотографии, попавшей в сеть, Ксения стоит, сложив руки, а Николай крепко держит Лопыреву за талию.Возможно, Бородиной было неловко обнимать любимого, или она просто устала. А вот новоиспеченный муж не смог удержаться и обнял Викторию.