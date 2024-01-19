Экс-министр здравоохранения Ростовской области встретила день рождения в СИЗО

Фото: правительство Ростовской области.

Бывшему министру здравоохранения Ростовской области исполнился 61 год. Татьяна Быковская встретила свой день рождения 17 января в стенах следственного изолятора.Татьяна Быковская обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году она подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив тем самым правила проведения закупки. В апреле 2022-го антиконкурентный сговор был доказан в суде.В октябре 2023 года Кущевский районный суд Краснодарского края избрал бывшей чиновнице меру пресечения. Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Экс-министр попыталась обжаловать это решение, но ничего не получилось. Она будет находиться под стражей до апреля 2024 года.Быковской грозит до семи лет лишения свободы, а Беседовскому — до четырех.