Экс-министр здравоохранения Ростовской области встретила день рождения в СИЗО
Татьяна Быковская обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году она подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив тем самым правила проведения закупки. В апреле 2022-го антиконкурентный сговор был доказан в суде.
В октябре 2023 года Кущевский районный суд Краснодарского края избрал бывшей чиновнице меру пресечения. Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Экс-министр попыталась обжаловать это решение, но ничего не получилось. Она будет находиться под стражей до апреля 2024 года.
Быковской грозит до семи лет лишения свободы, а Беседовскому — до четырех.