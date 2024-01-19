Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-министр здравоохранения Ростовской области встретила день рождения в СИЗО

Экс-министр здравоохранения Ростовской области встретила день рождения в СИЗОБывшему министру здравоохранения Ростовской области исполнился 61 год. Татьяна Быковская встретила свой день рождения 17 января в стенах следственного изолятора.

Татьяна Быковская обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году она подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив тем самым правила проведения закупки. В апреле 2022-го антиконкурентный сговор был доказан в суде.

В октябре 2023 года Кущевский районный суд Краснодарского края избрал бывшей чиновнице меру пресечения. Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Экс-министр попыталась обжаловать это решение, но ничего не получилось. Она будет находиться под стражей до апреля 2024 года.

Быковской грозит до семи лет лишения свободы, а Беседовскому — до четырех.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.