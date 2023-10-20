Экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую закрыли в СИЗО
Экс-министра здравоохранения Ростовской области отправили в СИЗО. По решению Кущевского районного суда Краснодарского края, Татьяна Быковская останется под стражей в течение ближайшего полугода.
Бывшая чиновница проходит фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Быковская связана с поиском подрядчика, который должен был решить проблему сбора отходов на Дону. В 2019 году она якобы подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив правила проведения закупки. В итоге тогда еще главу минздрава региона задержали. Однако через некоторое время после домашнего ареста она снова вышла на работу.
Долго экс-чиновница не проработала. Сначала она уехала в отпуск на Кавказ, а в октябре 2020 году ушла на пенсию.
В ходе очередного заседания прокуратура попросила заключить Татьяну Быковскую под стражу. Сторона обвинения опасалась, что бывший главный медик Дона может повлиять на свидетелей и скрыться от суда. Любопытно, что ранее такой исход не беспокоил прокуратуру.
В следственном изоляторе бывшая чиновница останется до апреля 2024 года. Если Татьяну Быковскую признают виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы.