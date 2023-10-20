Экс-замминистра здравоохранения Ростовской области Беседовского арестовали

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Неожиданный поворот в деле бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее верного зама - Станислава Беседовского. Кущевский районный суд 20 октября избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО после долгих месяцев домашнего ареста.Представители прокуратуры считают, что подсудимые могут повлиять на свидетелей или вообще скрыться от суда. От греха подальше, бывших чиновников решили поместить в СИЗО. Суд ходатайство поддержал.Татьяна Юрьевна отправится в изолятор на полгода, а Беседовскому придется просидеть как минимум три месяца.Громкая история главных врачей региона тянется с 2019 года. ФАС обнаружила нарушения при проведении государственных закупок на утилизацию медицинских отходов. Следствие считает, что Татьяна Быковская подписала несколько соглашений о сотрудничестве с ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону". Данная компания оказывала услуги четырем медицинским учреждениям Ростовской области. Чиновница обвиняется в нарушении закона о конкуренции. Беседовский пошел, как подельник.Если обоих обвиняемых признают виновными, бывшему министру грозит до семи лет лишения свободы, а его заместителю - до четырех лет.