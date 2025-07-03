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Экс-министр финансов Ростовской области пробудет в СИЗО еще четыре месяца

Экс-министр финансов Ростовской области пробудет в СИЗО еще четыре месяца
Басманный суд Москвы продлил арест экс-министра финансов Ростовской области. По информации портала DonDay, меру пресечения Лилии Федотовой продлили на четыре месяца. Обвиняемая останется в СИЗО до 3 октября.

Напомним, Лилию Федотову задержали 3 февраля. Её обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла кредиты в банке для региона. Организация выдала в долг 12 миллиардов рублей.

После ареста Федотовой, ее членство в партии "Единая Россия" приостановили. Также ее исключили из комиссии по борьбе с коррупцией.
Фото: Басманный районный суд
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