Экс-король Малайзии эмоционально высказался в адрес Оксаны Воеводиной



Бывший король Малайзии Мухаммад V впервые после развода с русской моделью Оксаной Воеводиной лично высказал своё мнение по поводу сложившейся ситуации. Речь экс-монарха была эмоциональной, пишет издание «7 дней.ru».



Ранее за Мухаммада говорили его представители, на связь с бывшей супругой он совсем не выходил. Как девушка ни пыталась обсудить с бывшим супругом свою дальнейшую судьбу, он хранил молчание. Но тут, видимо, монаршую особу прорвало. Устав молчать, он высказался об экс-супруге, не стесняясь в выражениях.



Комментарий получил один из федеральных каналов, где в декабре выйдет передача о шумной свадьбе и не менее шумном разводе пары.

«Это же страшный человек! Признаться, меня предупреждали, что русские девушки расчетливы и крайне дальновидны, но всему есть предел! Я, безусловно, очень щедрый мужчина. Может быть, от любви к Оксане я потерял голову, но не рассудок и здравый смысл! - возмутился султан. Речь идёт о затребованных русской женой алиментах на себя и ребёнка. - Дать ей то, чего она хочет сейчас, уже после развода, я не могу. Правильнее будет сказать, не хочу».







Экс-король также впервые озвучил, что не считает себя отцом ребёнка Воеводиной.

«Это все очень нелепо. Надо было думать своей красивой головой, прежде чем обманывать меня и казаться не той, кем она является на самом деле. Слишком много вранья. Уверен, что ребенок тоже не мой. А даже если и так, то он что, на следующий год поступает в Оксфорд? Или почему она хочет получить на его воспитание такие суммы?» - не сдерживая эмоций, добавил оскорблённый супруг.



Напомним, после развода Оксана Воеводина потребовала оставить ей дом в Лондоне за 642 миллиона рублей и квартиру в Москве за 96 миллионов рублей. Также она хочет получать каждый месяц 2 миллиона рублей.

«За кого меня принимает эта хитрая женщина? Может быть, за Билла Гейтса или Илона Маска?» – возмущается малайзийский правитель.







Сейчас Оксана живёт вместе с маленьким сыном в загородном доме в Москве. Не получив от бывшего супруга желаемого, ей приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь.



Добавим, что восточная сказка уроженки Таганрога длилась недолго. Свадьба 49-летнего короля Малайзии и 24-летней обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной состоялась летом 2018 года. А в конце мая 2019-го девушка родила супругу первенца. Однако, когда малыш появился на свет, супруги уже были не вместе.



