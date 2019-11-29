Таганроженка Оксана Воеводина получает угрозы от неизвестных





Модель Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии, получает угрозы от неизвестных. Об этом рассказал её адвокат Евгений Тарло, пишет DonDay.ru.



По словам юриста, на телефон молодой мамы приходят сообщения с незнакомых номеров. Ей и её сыну угрожают расправой. Девушка не на шутку напугана анонимными угрозами и не собирается оставлять их без внимания.

- Такие серьезные запугивания не должны были остаться без внимания, поэтому сейчас этим занимается полиция, - отметил представитель Воеводиной. - Идёт расследование.



Могут ли быть анонимные угрозы связаны с бывшим супругом Оксаны, адвокат затруднился предполагать.







Добавим, что «Мисс Москва-2015» и король Малайзии расстались ещё до рождения ребёнка. Беременной Воеводиной пришлось уехать из страны и вернуться в Россию. В настоящее время она живёт в Москве и самостоятельно пытается заработать на жизнь. Имущественные споры с бывшим супругом решить пока не удаётся. Экс-монарх не только отказывается содержать модель, но и не признаёт ребёнка.



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