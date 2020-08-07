Экс-капитан «Спартака» дончанин Глушаков посетил матч бывшего клуба

Уроженец Дона Денис Глушаков посетил матч «Спартака», в составе которого ранее выступал в роли капитана. Кадры с игры футболист опубликовал на своей личной странице в соцсетях. Стало известно, что Глушаков предлагал бывшему клубу свои услуги. Сейчас дончанин является свободным агентом.По сообщению ряда источников, 33-летний спортсмен сам обратился к руководству московского клуба с просьбой рассмотреть вопрос о его возвращении. К помощи агентов футболист не прибегал.В случае, если Денис Глушаков не сможет договориться ни с одной московской командой, вероятно, он вернется в «Ахмат», где выступал с июля 2019 года. В Грозный спортсмен переехал после расторжения договоренностей со «Спартаком», за который он выступал шесть предыдущих лет. Тогда футболист становился чемпионом России и обладателем Суперкубка. В прошедшем сезоне Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 24 матчах, на его счету - четыре гола и одна результативная передача.