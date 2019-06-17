Футболист из Ростовской области Денис Глушаков расторг контракт со «Спартаком»



Донской футболист Денис Глушаков ушёл из «Спартака». О том, что спортсмен расторг контракт с московским клубом, стало известно 19 июня. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте «красно-белых».



В прошедшем сезоне Глушаков запомнился сразу несколькими скандалами. Так, в середине мая в Сети появилась запись телефонного разговора, происходившего в 2018 году. Во время беседы с неизвестным абонентом спортсмен нелестно отзывался о тренере Массимо Каррера. Через какое-то время Глушаков «лайкнул» оскорбительный пост в адрес Карреры. За это осенью его убрали из клуба.



В сезоне-2018/2019 совет директоров заявил, что во главе с Массимо «Спартак» плохо проявлял себя, и тренера уволили. Общественность, включая фанатов «красно-белых», уверены, что Денис повлиял на уход Карреры.



С приходом тренера Олега Кононова дончанина восстановили в клубе. Но после публикации телефонного разговора его место в команде вновь стало «шататься».



Весной 2019-го уже поднимали вопрос об уходе Глушакова. Сообщалось, что он может перейти в ФК «Ростов».



В составе московского клуба он выступал с 2013 года. Вместе с командой он провёл 173 матча и забил 23 мяча.