Экс-губернатор Ростовской области передал свой телеграм-канал Юрию Слюсарю

Фото: тг Канал василия Голубева

Василий Голубев передал свой телеграм-канал временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области. 7 ноября после официального представления Юрия Слюсаря в правительстве экс-глава региона объявил, что передает свои социальные сети новому лидеру области.- Эта группа служила прекрасной платформой для нашего диалога с вами, уважаемые земляки. Мы отмечали радостные события, обсуждая важные вопросы. Ваши отклики всегда определяли направление нашего продвижения. Было решено продолжать общение с жителями на этой площадке, права на которую я передаю Юрию Борисовичу, - отметил Василий Голубев.Бывший губернатор поддерживал активность в «Телеграме» с марта 2022 года, публикуя обновления о своей работе для жителей области. В настоящее время у канала – около 80 тысяч подписчиков.