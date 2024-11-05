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Василий Голубев провел оперативное совещание в правительстве Ростовской области

Василий Голубев провел оперативное совещание в правительстве Ростовской области
На следующий день после того, как стало известно об отставке, Василий Голубев провел оперативное совещание в правительстве Ростовской области. Бывший губернатор Ростовской области поблагодарил своих коллег за почти 15 лет совместной работы. Об этом сообщил один из федеральных каналов.

В День народного единства, 4 ноября, Василий Голубев, который занимал должность губернатора Ростовской области в течение 14 лет, объявил о своей отставке. Причиной стал переход на другую работу.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы региона и подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора.

Слюсарь будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного губернатора Ростовской области. Выборы пройдут осенью 2025 года.
Фото: Дон24
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