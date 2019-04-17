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В Ростове-на-Дону задержан бывший директор «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец

В Ростове-на-Дону задержан бывший директор «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец
В донской столице силовики задержали бывшего руководителя «Россельхозбанка» и экс-депутата донского парламента Игоря Пятигорца. Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, бизнесмена и политика обвиняют в мошенничестве с кредитами.

19 апреля около 16:00 силовики в масках зашли в кафе на улице Текучева, где обедал господин Пятигорец. Они надели на бизнесмена наручники и вывели его из здания.

Напомним, что в начале 2017 года под подозрение о мошенничестве попали несколько сотрудников «Россельхозбанка» в Ростове. Силовики провели обыск в компании. В итоге были задержаны пять человек, а руководитель банка остался на свободе.

Стоит добавить, что Игорь Пятигорец работает в Законодательном собрании Ростовской области. Он избирался на пост депутата I-V созывов донского парламента.

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