В Ростове-на-Дону задержан бывший директор «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец



В донской столице силовики задержали бывшего руководителя «Россельхозбанка» и экс-депутата донского парламента Игоря Пятигорца. Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, бизнесмена и политика обвиняют в мошенничестве с кредитами.



19 апреля около 16:00 силовики в масках зашли в кафе на улице Текучева, где обедал господин Пятигорец. Они надели на бизнесмена наручники и вывели его из здания.



Напомним, что в начале 2017 года под подозрение о мошенничестве попали несколько сотрудников «Россельхозбанка» в Ростове. Силовики провели обыск в компании. В итоге были задержаны пять человек, а руководитель банка остался на свободе.



Стоит добавить, что Игорь Пятигорец работает в Законодательном собрании Ростовской области. Он избирался на пост депутата I-V созывов донского парламента.