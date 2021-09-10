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Экс-глава Первомайского района Ростова получил условный срок

Экс-глава Первомайского района Ростова получил условный срок
Суд Ростова вынес приговор экс-главе администрации Первомайского района. Артура Григоряна признали виновным в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, не менее 86 предпринимателей работали в Первомайском районе без разрешительных документов. При этом доходы от незаконных нестационарных объектов в бюджет города не поступали. Экс-глава, используя свои должностные полномочия, по просьбе родственников не пресекал их теневую торговлю. Таким образом, за четыре года бюджет города понес материальный ущерб в размере 13,8 миллиона рублей - сумма неуплаченных налогов.

Бывшего районного главу задержали в июле прошлого года и завели на него уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В доме чиновника на улице Лесной и на рабочем месте не единожды проходили обыски. Интересно, что, прознав об одном из них благодаря источнику в правоохранительных органах, он уничтожил документы, свидетельствующие о совершении преступления. Об этом государственный обвинитель заявил во время судебного заседания 29 июня.

Напомним, судебный процесс начался в феврале 2021 года. За семь с половиной месяцев заседания переносили 12 раз. Из них шесть были отложены из-за неявки свидетелей.

- Суд признал Григоряна виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
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