В суде Ростова отложили дело экс-главы Первомайского района города
В Первомайском районном суде отложили слушание по делу экс-чиновника Артура Григоряна. Повторное заседание назначено на 22 марта в 11:00. Причина, по которой судья принял такое решение, остается неизвестной.
Напомним, ранее главу Первомайского района Ростова-на-Дону обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконным образом допустил работу 86 киосков. У предпринимателей не было никаких разрешительных документов на торговлю. При этом все доходы, получаемые от работы ларьков, Григорян тщательно скрывал.
Если на повторном заседании экс-главу признают виновным по статье о превышении должностных полномочий, ему грозит до 4 лет лишения свободы.