Экс-главе Красного Сулина вынесли приговор за хищение более 60 млн рублей

Красносулинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы городского поселения и четверых подрядчиков. Юрий Голубов признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий, а подрядчики - в совершении мошеннических действий.Как установил суд, Голубов вместе с директором муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным заказом» Михаилом Жегляковым и четырьмя подрядчиками совершил ряд мошеннических действий. С помощью фиктивных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству в городе они похитили более 30 миллионов рублей.Кроме того, Голубов подписал платежные документы на строительство очистных сооружений и реконструкцию коллекторов. Однако, как и в первом случае, работы не выполнялись. А бывший глава разжился еще 24 миллионами рублей.Суд приговорил Юрия Голубова к 4 годам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 3 года. Подрядчику Недайвозову назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года в ИК общего режима, а Бондарев, Велиметов и Тугушев отделались условном сроком от года и 10 месяцев до двух лет.- Уголовное дело в отношении Жеглякова ранее было рассмотрено судом в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор, - сообщили в ведомстве.Приговор в законную силу пока не вступил.