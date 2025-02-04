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«ЭкоЦентр» предупредил о перебоях вывоза мусора в Ростове после снегопада

«ЭкоЦентр» предупредил о перебоях вывоза мусора в Ростове после снегопада
ООО «ЭкоЦентр» предупредил о перебоях вывоза твердых коммунальных отходов в Ростове и Мясниковском районе. Причиной этого стали тяжелые погодные условия. Ночью на регион обрушился сильный снегопад.

В областном центре и соседних населенных пунктах снижена проходимость на дороге из-за больших сугробов. Во дворах под тяжестью снега сломались крупные ветки деревьев. Из-за этого подъезд спецтехники к контейнерным площадкам затруднен.

- В связи с этим будут пересмотрены маршруты и перестроен режим вывоза ТКО. Логистический центр компании направил письма в администрацию города с просьбой обеспечить подъезд к местам накопления ТКО, - сообщили в ООО «ЭкоЦентр».
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