«ЭкоЦентр» предупредил о перебоях вывоза мусора в Ростове после снегопада

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ООО «ЭкоЦентр» предупредил о перебоях вывоза твердых коммунальных отходов в Ростове и Мясниковском районе. Причиной этого стали тяжелые погодные условия. Ночью на регион обрушился сильный снегопад.В областном центре и соседних населенных пунктах снижена проходимость на дороге из-за больших сугробов. Во дворах под тяжестью снега сломались крупные ветки деревьев. Из-за этого подъезд спецтехники к контейнерным площадкам затруднен.- В связи с этим будут пересмотрены маршруты и перестроен режим вывоза ТКО. Логистический центр компании направил письма в администрацию города с просьбой обеспечить подъезд к местам накопления ТКО, - сообщили в ООО «ЭкоЦентр».