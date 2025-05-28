В Ростовской области проснулись жуки-гиганты

Фото: Дондей

В Ростовской области жители Каменска-Шахтинского и Миллерово обнаружили редких краснокнижных жуков-оленей. Об этом сообщает Donday.Крупные насекомые занесены в Красную книгу. Бояться их не стоит, потому что они питаются листьями и древесным соком.Жуки-олени не кусаются и не представляют опасности для человека. Однако их популяция сокращается из-за вырубки лесов и обработки их пестицидами. Специалисты просят людей не убивать этих насекомых, а относиться к ним бережно.Жуки-олени любят летать на искусственный свет вечером. Из-за неуклюжести они часто врезаются в лампы и падают на землю. Такого жука лучше отнести на траву или посадить на ветку дерева.