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В Ростовской области проснулись жуки-гиганты

В Ростовской области проснулись жуки-гиганты
В Ростовской области жители Каменска-Шахтинского и Миллерово обнаружили редких краснокнижных жуков-оленей. Об этом сообщает Donday.

Крупные насекомые занесены в Красную книгу. Бояться их не стоит, потому что они питаются листьями и древесным соком.

Жуки-олени не кусаются и не представляют опасности для человека. Однако их популяция сокращается из-за вырубки лесов и обработки их пестицидами. Специалисты просят людей не убивать этих насекомых, а относиться к ним бережно.

Жуки-олени любят летать на искусственный свет вечером. Из-за неуклюжести они часто врезаются в лампы и падают на землю. Такого жука лучше отнести на траву или посадить на ветку дерева.
Фото: Дондей
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