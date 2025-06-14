Улицы города Шахты заполонили краснокнижные жуки-олени

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В городе Шахты наблюдается нашествие жуков-оленей, занесенных в Красную книгу. Фотографии и видео с этими насекомыми заполонили социальные сети, публикуемые очевидцами.Жители различных частей Шахты сообщают о значительном увеличении популяции жуков-оленей. Этот вид, признанный самым крупным среди жуков в Европе, находится под охраной. Размеры взрослых особей достигают от 2,5 до 4,7 см. Их окраска варьируется от темно-коричневого до каштанового. Мощные передние лапы позволяют жукам рыть землю, а задние обеспечивают надежную опору.Шахтинцы чаще всего видят этих крупных насекомых в местах с обильной растительностью. Тем не менее, отдельные особи заползают в гаражные помещения, подъезды жилых домов и даже проникают в квартиры.Несмотря на свой внушительный внешний вид, эти жуки совершенно безвредны как для людей, так и для сельскохозяйственных культур. Они не наносят никакого вреда.По информации издания «К вашим услугам», ссылающегося на комментарий Елены Габибовой, декана агрономического факультета ДонГАУ, существует вероятность, что жуки были случайно завезены в город. Альтернативным объяснением является то, что местные условия оказались благоприятными для их размножения и обитания.По словам Елены Габибовой, нет уверенности, что такое большое количество жуков сохранится на протяжении всего лета. Обычно наблюдается фаза роста численности, за которой следует пик размножения, а затем начинается снижение популяции.