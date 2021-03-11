Из Занзибара завезли грипп в Ростовскую область

В Ростовской области зарегистрировали случай заболевания гриппом. Инфекцию обнаружили у ребенка, прибывшего из Занзибара. По информации регионального Роспотребнадзора, он не был привит.За неделю с 1 по 7 марта показатель заболевших ОРВИ составил 36,7 на 10 тысяч населения (на 2,5% ниже эпидемиологического порога). Специалисты выявили в области 15 тысяч зараженных, среди которых 5 тысяч - жители донской столицы.Количество госпитализированных снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей.