В Ростове более трех тысяч человек заболели ОРВИ в 2021 году

Более трех тысяч жителей Ростова заболели ОРВИ с начала года. Показатель на 10 тысяч населения составил 26,6, что ниже эпидемиологического порога на 1,9%.Среди горожан старше 15 лет показатель превышен на 180%, а по общему количеству населения снизился на 34,2% по сравнению с предыдущей неделей. По словам специалистов Роспотребнадзора, рост инфицированных ОРВИ связан с COVID-19.Всего в регионе зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения ОРВИ (19,9 на 10 тысяч населения). Это значение ниже эпидпорога на 21,7%. Число госпитализированных дончан с гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Ежедневно медики госпитализируют порядка двух человек с ОРВИ в день.