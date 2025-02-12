Из-за замерзшей коммунальной воды проезжая часть превратилась в каток в Ростове

Фото: Ростов.ру

В Ростове проезжая часть превратилась в каток из-за коммунального прорыва. Авария случилась 12 февраля на улице Комсомольская около дома № 11.Вытекающая вода моментально превращалась в лед из-за морозов. Горожане вызвали «Водоканал». Они прибыли на место, а потом уехали. Как сообщил местный житель, работникам понадобилось дополнительное оборудование.Напомним, что за последние сутки это уже как минимум третий прорыв в донской столице. Прорывы на теплотрассах произошли утром 12 февраля на улице Добровольского и в переулке Университетском. А днем ранее 13-ю Линию затопило кипятком.