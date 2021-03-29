Из-за забега 18 апреля перекроют центральные улицы Ростова

В Ростове из-за легкоатлетического забега 18 апреля перекроют центральные улицы. Движение будет ограничено с 9:00 до 15:10. Чтобы избежать пробок во время забега, участки будут перекрывать на полчаса.Первой окажется закрыта проезжая часть на Театральной площади - Большой Садовой - Ворошиловском - Ворошиловском мосте - улице Левобережной - западном пешеходно-транспортном проезде стадиона «Арена». Автомобилисты не смогут там проехать с 9:00 до 9:35.Через полчаса, с 10:05 до 10:55 закроют проезд на Ворошиловском мосту - улице Седова - Богатяновскому спуску - Береговой - Буденновскому - Мечникова.С 11:25 до 12:15 ограничат движение по проспекту Нагибина - Ленина - площади Народного ополчения - Ларина - Погодина - Нариманова - Бодрой - улице и площади Борко - улице Добровольского - бульвару Комарова - площади перед администрацией Ворошиловского района.Проезд будет недоступен на бульваре Комарова - проспекте и площади Космонавтов - улице Волкова - Белорусской - Днепровскому - Киргизской - улице 50 лет Ростсельмаша - Троллейбусной - Курчатова - 20-летия Октября - Зеленой - проспекту Шолохова - площади Воинской славы. Там ограничат движение с 12:45 до 13:55.Заключительный этап забега пройдет улице Щаденко - Щедрина - Вересаева - проспекту 40-летия Победы - улице Вити Черевичкина - площади Толстого - площади Свободы и Карла Маркса - Советской - площади Театральной. По этим участкам запретят проезд с 14:15 до 15:10.