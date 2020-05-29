В Ростове ограничат движение из-за подготовки к параду Победы
Фото: gazeta.ru
В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы. Об изменении схемы движения сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.
Ограничения будут вводиться 16 и 18 июня с 21 часа до полуночи, 20 июня с 10 до 13 часов. Также 22 июня станет резервным днём, когда движение могут ограничить с 21 часа до полуночи.
В это время проезд будет закрыт:
- по Театральной площади;
- по улице Большой Садовой (на участке от Театральной площади до проспекта Ворошиловского);
- по улице Советской (на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной);
- по улице 20-я Линия (на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса).
Кроме того, движение будет ограничиваться на время прохождения военной техники по маршруту колонны:
- на проспекте Шолохова;
- на площади Карла Маркса;
- на улице Большой Садовой;
- на проспекте Ворошиловском;
- на улице Красноармейской;
- на проспекте Шолохова;
- на улице Ченцова;
- на проспекте Кировском;
- на проспекте Театральном.
В день парада, 24 июня, с 6 до 14 часов нельзя будет проехать:
- по Театральной площади;
- по проспекту Театральному (на участке от улицы Максима Горького до Социалистической);
- по улицам Максима Горького – Ченцова (на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни);
- по улице Большой Садовой (на участке от площади Театральной до проспекта Ворошиловского);
- по улице Советской (на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной);
- по улице 20-я Линия (на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса);
- по проспекту Шолохова, улицам 20-я Линия, 19-я Линия до улицы Закруткина.
На период прохождения колонны военной техники будет ограничено движение по маршруту: проспект Шолохова - 20-я Линия - площадь Карла Маркса - улица Большая Садовая - проспект Ворошиловский - улицы Красноармейская и Ченцова - проспекты Кировский и Театральный.