В Ростове ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

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В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Победы. Об изменении схемы движения сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.Ограничения будут вводиться 16 и 18 июня с 21 часа до полуночи, 20 июня с 10 до 13 часов. Также 22 июня станет резервным днём, когда движение могут ограничить с 21 часа до полуночи.В это время проезд будет закрыт:- по Театральной площади;- по улице Большой Садовой (на участке от Театральной площади до проспекта Ворошиловского);- по улице Советской (на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной);- по улице 20-я Линия (на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса).Кроме того, движение будет ограничиваться на время прохождения военной техники по маршруту колонны:- на проспекте Шолохова;- на площади Карла Маркса;- на улице Большой Садовой;- на проспекте Ворошиловском;- на улице Красноармейской;- на проспекте Шолохова;- на улице Ченцова;- на проспекте Кировском;- на проспекте Театральном.В день парада, 24 июня, с 6 до 14 часов нельзя будет проехать:- по Театральной площади;- по проспекту Театральному (на участке от улицы Максима Горького до Социалистической);- по улицам Максима Горького – Ченцова (на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни);- по улице Большой Садовой (на участке от площади Театральной до проспекта Ворошиловского);- по улице Советской (на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной);- по улице 20-я Линия (на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса);- по проспекту Шолохова, улицам 20-я Линия, 19-я Линия до улицы Закруткина.На период прохождения колонны военной техники будет ограничено движение по маршруту: проспект Шолохова - 20-я Линия - площадь Карла Маркса - улица Большая Садовая - проспект Ворошиловский - улицы Красноармейская и Ченцова - проспекты Кировский и Театральный.