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В Ростовской области водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана

В Ростовской области водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана
Водителей Ростовской области предупредили о плохой видимости на дорогах из-за непогоды. В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде тумана. Информацию об этом 13 февраля сообщили в региональном УГИБДД.

По прогнозам синоптиков, видимость на дорогах в регионе может значительно ухудшиться. Столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов. К вечеру похолодает до +5 градусов. В этот день водителям нужно строго соблюдать правила ПДД.

Не стоит лихачить, идти на обгон и превышать скоростной режим. Необходимо также соблюдать дистанцию на дороге и включить фары.
Фото: Rostov.ru
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