Водителей Ростовской области предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели

На нескольких трассах Ростовской области снизилась видимость. Ухудшение дорожной ситуации 9 февраля вызвано сильной метелью.Автомобилисты вынуждены снизить скорость и не лихачить, чтобы избежать ДТП на заснеженных дорогах. Особенно сложно передвигаться по трассам в Чертковском и Шолоховском районах, а также на М-4 «Дон» в Каменском.Напомним, до 10 февраля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь, и ветер, скорость которого достигнет 65 километров в час (18 м/с). Из-за обильных осадков и заморозков дороги и тротуары покроются слоем льда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.