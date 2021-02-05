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Водителей Ростовской области предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели

Водителей Ростовской области предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели
На нескольких трассах Ростовской области снизилась видимость. Ухудшение дорожной ситуации 9 февраля вызвано сильной метелью.

Автомобилисты вынуждены снизить скорость и не лихачить, чтобы избежать ДТП на заснеженных дорогах. Особенно сложно передвигаться по трассам в Чертковском и Шолоховском районах, а также на М-4 «Дон» в Каменском.

Напомним, до 10 февраля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь, и ветер, скорость которого достигнет 65 километров в час (18 м/с). Из-за обильных осадков и заморозков дороги и тротуары покроются слоем льда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

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