Из-за штрафов для грузовиков в Ростове ассенизаторы отказываются выезжать на вызовы

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В Ростове из-за системы штрафов для грузовиков ассенизаторы стали реже приезжать на вызовы. Об этом сообщает портал DonDay.Ассенизаторы — это специалисты, которые занимаются откачкой и очисткой жидких бытовых и промышленных отходов из септиков, выгребных ям, мобильных туалетных кабин и других ёмкостей. После введения в Ростове грузового каркаса многие из них столкнулись с трудностями в выполнении своих обязанностей.Евгений, один из таких специалистов, первое время продолжал выезжать на вызовы, несмотря на новые ограничения. Однако вскоре ему начали приходить штрафы. Один из них, в размере 5 тысяч рублей, уже был выписан за нарушение правил проезда. Чтобы избежать дальнейших наказаний, Евгений принял решение временно приостановить свою деятельность.Отсутствие своевременной откачки бытовых отходов может негативно сказаться на состоянии городской среды. Если не очищать выгребные ямы и септики, то отходы могут попасть на улицы и стать причиной загрязнения.- Из-за ограничений, мы не сможем производить откачку ям, не только в центре города, но и в других районах… Соответственно ямы и септики переполнятся и потекут по улицам! Помимо ярких ароматов, нас ожидает полная антисанитария, инфекционные заболевания и так далее, - рассказал мужчина.Напоминаем, что в Ростове на ряде улиц с 1 января 2025 года были введены ограничения для проезда грузовиков в часы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Штрафы за проезд большегрузного транспорта в нарушение этих ограничений выросли десятикратно — с 500 до 5 000 рублей.Многие водители были возмущены этими изменениями и 1 февраля собрались у «Ростов Арены», чтобы выразить свое недовольство по поводу увеличения штрафов.