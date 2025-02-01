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В Ростове сотни водителей большегрузов вышли из-за новых штрафов

В Ростове сотни водителей большегрузов вышли из-за новых штрафов
В Ростове сотни водителей большегрузных автомобилей собрались на Левом берегу Дона из-за резкого увеличения штрафов. Об этом сообщает издание Donday.

С 1 января года в Ростове были значительно повышены штрафы для водителей грузовых автомобилей. Так, за проезд под запрещающий знак теперь предусмотрен штраф в размере 5000 рублей вместо прежних 500 рублей. Некоторые водители уже накопили штрафы на сумму до 100 тысяч рублей за один месяц.

Водители грузовиков, ежедневно доставляющие в город медикаменты, продукты и строительные материалы, выразили крайнее недовольство новыми правилами. Теперь им приходится стоять в пробках и платить огромные штрафы за въезд в определенные районы города.

Около 200 водителей собрались утром 1 января в районе стадиона «Ростов Арена», чтобы выразить свое недовольство. Они требуют от администрации города пересмотреть новые штрафы и найти решение, которое позволит им продолжать свою работу без значительных финансовых потерь.

Один из участников, Виталий, рассказал, что живет в районе ГПЗ-10 и часто не успевает выехать из дома до 7:00 утра, когда начинается запрет на движение грузовиков. Это означает, что он уже может получить штраф, даже не начав свой рабочий день.

Водители составили коллективное обращение к администрации города с требованием пересмотреть штрафы и обеспечить нормальные условия для работы. В противном случае они угрожают остановить перевозки, что может привести к дефициту строительных материалов, продуктов и медикаментов в городе.
Фото: Дондей
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