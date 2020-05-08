В Ростове отменили десятки пригородных электричек

Несколько пригородных электричек отменили в Ростове-на-Дону. По данным Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, поезда не будут ходить в течение мая.нельзя будет уехать на составе Ростов — Орловка-Кубанская отправлением в 12:58 и на обратном поезде отправлением от Орловки-Кубанской в 13:20.В этот же период отменяют поезд Ростов — Степная, отходящий в 12:50, и обратный на 17:08.сократят количество электричек в таганрогском направлении. Не будут ходить составы Ростов — Таганрог отправлением в 7:57, 12:18, 13:30, 16:36, 17:30 и 19:49. В обратном направлении нельзя буде уехать на поездах, ранее отправлявшихся в 7:12, 8:12, 10:03, 12:10, 17:19, 18:47 и 21:04.Из Ростова в Успенскую не будет поезда на 7:07, из Успенской в Таганрог — на 10:31.Отменили электрички Ростов — Ростов-Западный отправлением в 7:15, Ростов-Главный — Ростов-Западный — в 7:17, Ростов-Западный — Кизитеринка — в 7:47, Ростов-Западный — Ростов — в 8:03, Ростов — Кизитеринка — в 16:44, Ростов-Западный — Ростов — в 18:50 и Кизитеринка — Ростов-Западный — в 18:00.Также по рабочим дням изменится маршрут поезда Ростов — Кизитеринка, который будет ходить вместо состава Ростов — Лихая. Отправление из Ростова — в 7:38.В этот же период не будут курсировать электрички между Ростовом-на-Дону и Азовом отправлением из Ростова в 5:58 и из Азова — в 7:35.не будет поездов Ростов — Батайск отправлением в 6:45 и Батайск — Ростов отправлением в 8:05.Из Лихой в Глубокую не будут ходить составы на 6:04 и 21:17, в Ростов — на 15:17, из Ростова в Лихую — на 17:35.отменяется пригородный поезд Лихая — Ростов, отходящий в 4:34.