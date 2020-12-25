Несколько электричек в Ростове отменят 31 декабря

Несколько пригородных поездов в Ростове-на-Дону отменят 31 декабря в связи с тем, что этот день в регионе объявлен выходным.Накануне Нового года не будет курсировать электричка № 6402 Ростов – Батайск отправлением в 6:45 и № 6401 Батайск – Ростов отправлением в 8:05.Отменяются также поезда № 6022, № 6024 и № 6028 Ростов – Азов отправлением в 5:05, 5:48 и 17:26 и № 6021, № 6023 и № 6027 Азов – Ростов отправлением в 6:19, 0:35 и 18:46.Изменения в графике следования коснутся также поезда Ростов – Ростов.Западный отправлением в 7:16, 17:19 и обратно в 8:04 и 18:48. В том числе временно приостановят утренние и вечерние электрички № 7110, № 7111, № 7112, № 7105, № 7106, связывающие Ростов и ж/д станцию Кизитеринка, отправлением в 7:48, 9:08, 16:44, 18:00 и обратно в 9:41, 9:45, 17:26 и 18:47.