Из-за полнолуния жители Ростовской области не увидят последний осенний звездопад

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Жители Ростовской области не смогут наблюдать последний осенний звездопад - Леониды. Причиной станет полнолуние, которое появится через пару дней после пика уникального явления.Метеорный поток начал действовать еще 6 ноября и продлится до 30-го числа. Наибольшее количество падающих звезд можно было увидеть в ночь с 17 на 18 ноября. Однако на Дону наблюдать уникальное космическое событие не получится. Об этом рассказал лектор ростовской астрономической обсерватории Николай Дёмин.По словам специалиста, пик активности потока выпал на ночь накануне полнолуния. На небе будет слишком светло, поэтому рассмотреть падающие метеоры не удастся.- Кроме того, ожидается низкая активность самого потока, - поделился Николай Дёмин с Rostov.ru. - В час будут падать не более 20-30 метеоров. Поэтому на деле звездопад окажется практически незаметным для жителей донского региона.Аналогичная ситуация - и с лунным затмением 19 ноября. Последний в 2021 году и самый продолжительный феномен такого рода за последние 500 лет ростовчане тоже не увидят. Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут 24 секунды, а полного затмения - 6 часов 1 минуту. Наблюдать, как большая часть поверхности Луны попадет в тень планеты Земля, смогут только жители Дальнего Востока.