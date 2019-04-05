Жители Ростовской области смогут увидеть весенний звездопад



Жители Ростовской области снова станут свидетелями уникального природного явления. В апреле дончане смогут наблюдать ежегодный весенний звездопад. Метеоритный поток Лириды будет видно ночами с 16 по 25 апреля.



Во второй половине апреля Земля проходит через шлейф пыли, оставленный кометой. Попадая в атмосферу, частички пыли сгорают, превращаясь в яркие метеоры. В это году ожидается, что скорость падения составит 20 метеоров в час.



На ночь с 22 на 23 апреля придётся пик звёздного дождя. В ночном небе можно будет увидеть до 20 падающих звёзд.

Метеорный поток Лириды входит в тройку самых зрелищных наряду со звездопадами Персеиды и Геминиды.



Два других также могли наблюдать жители Ростовской области. В августе прошлого года дончане стали свидетелями потока Персеиды, а в декабре – звездного дождя Геминиды.