Жители Ростовской области увидят мощный метеорный дождь

Жители Ростовской области смогут наблюдать за мощнейшем в году метеорным потоком - Персеиды. Об этом Rostov.ru рассказал лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин.Поток Персеиды начал действовать 17 июля и продлится до 24 августа. Однако максимальное количество видимых метеоров приходится на 11-12 августа. В это время будет новолуние, что позволит увидеть больше метеоров, которые прежде были невидны.Из-за большого количества искусственного освещения (фонари, подсветка зданий), увидеть поток в Ростове, Таганроге и других крупных городах будет сложнее. Чтобы разглядеть звездопад, придется выехать за город и отыскать на небе созвездие Персея, так как именно в его направлении находится точка, из которой появится поток.- Для этого нужно найти на небе ковш Большой Медведицы и мысленно провести линию к Полярной звезде. Затем запомнить ее положение и вернуться к любой звезде ручки ковша, - объяснил Николай Дёмин. - Если провести от нее линию через Полярную звезду, можно увидеть созвездие Кассиопеи. Оно похоже на латинскую букву W и является соседом Персея.Рекомендуется уехать за 20-40 километров от городов. Для ростовчан идеальным вариантом станет хутор Мержаново или остановиться в 40 километрах от донской столице по трассе М-4 в южную сторону.