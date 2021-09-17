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Из-за непогоды на Дону ухудшится ситуация на дорогах

Из-за непогоды на Дону ухудшится ситуация на дорогах
В Ростовской области возможно увеличение числа аварий из-за непогоды. Мощные ливни с грозой и шквалистым ветром обрушились на регион днем 19 сентября. Автомобилисты рискуют потерять сцепление на мокрой дороге и попасть в ДТП.

Чтобы этого избежать, водителям стоит быть особенно внимательными: обращать внимание на все дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения ремонта. Не рекомендуется лихачить и сокращать дистанцию с другим транспортом.

Во время дождя пешеходы также могут создать аварийную ситуацию, поэтому водителям необходимо быть крайне внимательными.
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