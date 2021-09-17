Из-за непогоды на Дону ухудшится ситуация на дорогах

В Ростовской области возможно увеличение числа аварий из-за непогоды. Мощные ливни с грозой и шквалистым ветром обрушились на регион днем 19 сентября. Автомобилисты рискуют потерять сцепление на мокрой дороге и попасть в ДТП.Чтобы этого избежать, водителям стоит быть особенно внимательными: обращать внимание на все дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения ремонта. Не рекомендуется лихачить и сокращать дистанцию с другим транспортом.Во время дождя пешеходы также могут создать аварийную ситуацию, поэтому водителям необходимо быть крайне внимательными.