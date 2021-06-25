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Ростовскую область снова накрыли мощные ливни

Ростовскую область снова накрыли мощные ливни
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Непогода накрыла регион около полудня 27 июня. Ливни ожидаются вплоть до утра 29 июня.

На большинство муниципалитетов Дона обрушилась гроза с дождем и градом. Сила ветра начала увеличиваться. Вскоре она может достичь 23 метров в секунду (83 километра в час).

Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными за рулем и не лихачить на дороге. Не стоит оставлять машины под старыми сухими деревьями и слабозакрепленными конструкциями.

Пешеходам также необходимо быть внимательными при переходе проезжей части. Во время грозы нужно обесточить все электроприборы и закрыть окна и двери.

Напомним, аналогичная ситуация была практически весь июнь. Заключительным этапом непогоды стали массовые подтопления в середине месяца, а также падения деревьев и опор ЛЭП от ветра.

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