В Ростове пенсионер оказался заперт в доме из-за обвалившегося навеса
У частного дома в Ростове-на-Дону обвалился навес. Об этом 13 февраля сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.
Житель Пролетарского района позвонил спасателям и сообщил, что не может выбраться из дома. Навес над его жилищем не выдержал веса снега и рухнул, перекрыв входную дверь.
- К дому на улице Владиленовской выехала поисково-спасательная группа, - добавили в ведомстве. - Специалисты произвели разведку и демонтировали металлический навес.
В результате ЧП никто не пострадал.