В Ростове пенсионер оказался заперт в доме из-за обвалившегося навеса



У частного дома в Ростове-на-Дону обвалился навес. Об этом 13 февраля сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.



Житель Пролетарского района позвонил спасателям и сообщил, что не может выбраться из дома. Навес над его жилищем не выдержал веса снега и рухнул, перекрыв входную дверь.



- К дому на улице Владиленовской выехала поисково-спасательная группа, - добавили в ведомстве. - Специалисты произвели разведку и демонтировали металлический навес.



В результате ЧП никто не пострадал.