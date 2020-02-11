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В Ростове пенсионер оказался заперт в доме из-за обвалившегося навеса

В Ростове пенсионер оказался заперт в доме из-за обвалившегося навеса
У частного дома в Ростове-на-Дону обвалился навес. Об этом 13 февраля сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Житель Пролетарского района позвонил спасателям и сообщил, что не может выбраться из дома. Навес над его жилищем не выдержал веса снега и рухнул, перекрыв входную дверь.

- К дому на улице Владиленовской выехала поисково-спасательная группа, - добавили в ведомстве. - Специалисты произвели разведку и демонтировали металлический навес.

В результате ЧП никто не пострадал.

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