В Новочеркасске 10 апреля простятся с погибшей после родов девушкой. Об этом близкие Анны Маловой сообщили в социальных сетях.История Анны вызвала широкий резонанс в Ростовской области. 5 апреля женщину со схватками доставили в роддом Новочеркасска. Во время родов ей сделали эпидуральную анестезию. После этого состояние роженицы стало ухудшаться. Позже ей было сделано еще несколько инъекций.После этого будущая мама впала в кому. Ребенка врачи достали с помощью кесарева сечения. Малыш выжил. Сама женщина находилась на ИВЛ. У нее развились тяжелые осложнения. Вечером 7 апреля Анна умерла. У нее остались муж, новорожденный ребенок и пятилетний сын.После случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Прощание с Анной Маловой состоится 10 апреля. Ее похоронят на новом кладбище на Ростовском выезде.