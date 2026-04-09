В Ростовской области названы города с низкими ценами на ингредиенты для куличей
Ростовстат представил обновленные данные о стоимости продуктов питания. На основе этих цен можно выделить города Ростовской области, где ингредиенты для пасхального кулича можно приобрести по более доступным ценам.
С приближением светлого праздника Пасхи многие предпочитают готовить выпечку самостоятельно. Однако цены на основные ингредиенты могут показаться высокими. Жителям двух городов повезло больше — эти продукты обойдутся им дешевле. Для приготовления кулича требуются сливочное масло, молоко, мука, сахар, дрожжи и изюм.
Например, сливочное масло в Миллерово и Сальске оказалось наиболее доступным: в среднем один килограмм стоит 1 030 рублей. В Волгодонске же цена на сливочное масло самая высокая — 1 195 рублей за килограмм. Молоко также оказалось дешевле в Миллерово и Сальске — 94 рубля за литр. В Волгодонске литр молока стоил дороже всего — 98 рублей. В Волгодонске яйца были самыми дешёвыми — 94 рубля за десяток. В Сальске и Миллерово средняя цена на них составляла 105 рублей, а в Шахтах они стоили больше всего — 112 рублей.
Килограмм сахара в этих городах стоил 67 рублей, в Ростове-на-Дону — 64 рубля, а в Таганроге — 70 рублей. Мука была самой доступной в Сальске и Миллерово — 50 рублей за килограмм. В Волгодонске же её цена была самой высокой — 59 рублей.
Цены на дрожжи и изюм почти не различались в городах региона.