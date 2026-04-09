В Ростовской области названы города с низкими ценами на ингредиенты для куличей

Ростовстат представил обновленные данные о стоимости продуктов питания. На основе этих цен можно выделить города Ростовской области, где ингредиенты для пасхального кулича можно приобрести по более доступным ценам.С приближением светлого праздника Пасхи многие предпочитают готовить выпечку самостоятельно. Однако цены на основные ингредиенты могут показаться высокими. Жителям двух городов повезло больше — эти продукты обойдутся им дешевле. Для приготовления кулича требуются сливочное масло, молоко, мука, сахар, дрожжи и изюм.Например, сливочное масло в Миллерово и Сальске оказалось наиболее доступным: в среднем один килограмм стоит 1 030 рублей. В Волгодонске же цена на сливочное масло самая высокая — 1 195 рублей за килограмм. Молоко также оказалось дешевле в Миллерово и Сальске — 94 рубля за литр. В Волгодонске литр молока стоил дороже всего — 98 рублей. В Волгодонске яйца были самыми дешёвыми — 94 рубля за десяток. В Сальске и Миллерово средняя цена на них составляла 105 рублей, а в Шахтах они стоили больше всего — 112 рублей.Килограмм сахара в этих городах стоил 67 рублей, в Ростове-на-Дону — 64 рубля, а в Таганроге — 70 рублей. Мука была самой доступной в Сальске и Миллерово — 50 рублей за килограмм. В Волгодонске же её цена была самой высокой — 59 рублей.Цены на дрожжи и изюм почти не различались в городах региона.