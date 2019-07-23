Дождь спровоцировал пробки сразу в нескольких районах Ростова



На десятках улиц Ростова образовались заторы из-за дождя. Непогода застала горожан врасплох днём 25 июля.



В социальных сетях сразу появились сотни видео и фото затопленных городских дорог. Во многих местах уровень воды составляет до полуметра — нельзя разглядеть колёса проезжающих машин. При этом некоторые водители не справились с потоком, и их автомобили встали посреди дороги.



Машины стоят на улицах Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, Фрунзе, Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева и Ленина. В некоторых местах скорость движения не превышает трёх километров в час. Также заторы образовались на проспектах Нагибина, Стачки, улицах Максима Горького, Красноармейской, Большой Садовой и Лесопарковой. В других частях города ситуация менее серьёзная.



Горожане сетуют на нерабочие ливнёвки — извечную проблему Ростова-на-Дону. Каждый дождь приносит в город настоящий потоп. При этом не обходится без поваленных деревьев. Они не выдерживают сильных порывов ветра и падают на землю. К счастью, пока обходится без жертв.