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Из-за дождя в Ростове цены на такси выросли в три раза

Из-за дождя в Ростове цены на такси выросли в три раза
В Ростове из-за дождя известная служба «Яндекс Такси» взвинтила цены на поездки по городу. В утренний час пик и непогоду ростовчане потратят на такси в три раза больше денег, чем в обычный день.

В частности, поездка от Центрального рынка до Левенцовки составит около 450 рублей. Аналогичная ситуация - и с поездками от центра города в Северный микрорайон, а также от Комсомольской площади до улицы Донской. Добраться на такси из центра до Театральной площади выйдет немного дешевле - 350 рублей.

Кроме того, город сковал семибалльные пробки. Главные дорожные артерии Ростова-на-Дону погрязли в заторах из-за дождя. Движение затруднено на улицах Большой Садовой, Михаила Нагибина, Красноармейской, Дачной, Доватора, Менжинского, Особенной, Троллейбусной, а также проспектах Буденновском и Стачки.

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