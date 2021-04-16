Многокилометровые пробки сковали Ростов из-за дождя

Семибалльные пробки сковали Ростова-на-Дону утром 20 апреля из-за дождя. Движение затруднено практически на всех дорожных артериях донской столицы.Стоят улицы Особенная, Доватора, Красноармейская, Менжинского, Дачная, Троллейбусная и проспект Михаила Нагибина. Затор длиной три километра тянется от улицы 2-й Кольцевой до проспекта Сиверса.Сейчас добраться проблематично как в центр города, так в отдаленные районы. Кроме пробок, не радуют и цены на такси. Из-за дождя в час пик они втрое выше обычного. Например, поездка с Комсомольской площади на набережную стоит 400 рублей вместо привычных 100 рублей.