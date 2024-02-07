Из-за дорожных работ и ДТП на трассе Ростов – Таганрог многокилометровая пробка

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В Неклиновском районе дорожные работы и ДТП парализовали движение транспорта по автодороге Ростов – Таганрог. Затор образовался утром 7 февраля.По данным на 11:30, протяженность пробки в сторону Ростова составляет примерно девять километров. Автомобилисты вынуждены стоять от села Самбек до поворота на поселок Новоприморский.Также трудности с проездом возникли и в обратном направлении. В сторону Таганрога образовалась пробка протяженностью около восьми километров. Затор начинается от подъезда к хутору Пятихатки и заканчивается у поворота на станцию Морскую.В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев по поводу пробки.Водителям следует продумать альтернативные маршруты, чтобы не застрять в дорожной «ловушке».