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Из-за дорожных работ и ДТП на трассе Ростов – Таганрог многокилометровая пробка

Из-за дорожных работ и ДТП на трассе Ростов – Таганрог многокилометровая пробка
В Неклиновском районе дорожные работы и ДТП парализовали движение транспорта по автодороге Ростов – Таганрог. Затор образовался утром 7 февраля.

По данным на 11:30, протяженность пробки в сторону Ростова составляет примерно девять километров. Автомобилисты вынуждены стоять от села Самбек до поворота на поселок Новоприморский.

Также трудности с проездом возникли и в обратном направлении. В сторону Таганрога образовалась пробка протяженностью около восьми километров. Затор начинается от подъезда к хутору Пятихатки и заканчивается у поворота на станцию Морскую.

В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев по поводу пробки.

Водителям следует продумать альтернативные маршруты, чтобы не застрять в дорожной «ловушке».
Фото: Яндекс.Карты
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